ليبيا – أكدت مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي أنّ الإيرادات النفطية لشهري سبتمبر وأكتوبر لم تحوَّل من حسابات المصرف الليبي الخارجي إلى حساب مصرف ليبيا المركزي.

المصادر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أفادت بأن الإيرادات النفطية لشهري سبتمبر وأكتوبر من المفترض أن يتم تحويلها إلى حسابات المصرف الخارجي بعد 72 ساعة من تحصيلها.

