السفير الأمريكي لـ«بوشناف»: بلادي تحترم السيادة الليبية

بحث مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند تداعيات احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبوشناف: “تلقى بوشناف مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من نورلاند، وذلك لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود لدى الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان “ناقش الطرفان خلال الاتصال الذي جرى بناء على طلب مستشار الأمن القومي، كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز، وعبر مستشار الأمن القومي خلال المكالمة التي جرت بناء على طلبه عن قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة تفجير رحلة بانام 103”.

وفي هذا الصدد أكد المبعوث الخاص أن تصريحات ستصدر في وقت لاحق اليوم عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية بلينكن، قائلا: “نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية”.