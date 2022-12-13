ليبيا الان

إقامة حفل إطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023-2025

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

احتفل اليوم الثلاثاء بإطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023-2025، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، والأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة، جورجيت غاينون.

وحضر الحفل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزيري الحكم المحلي والتخطيط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

كما حضره سفراء دول بريطانيا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية.

وأكد باثيلي، سعادته في التعاون المنظم الذي ينطلق بين الأمم المتحدة وحكومة الوحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم وأهداف واضحة.

وأكد على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من قبل المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة.


عدد المشاهدات:
6

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك