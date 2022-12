أبو قصة: احتجاز عائدات النفط سيرفع سعر العملات الأجنبية ويؤخر صرف الرواتب

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي عبد الفتاح أبوقصة إن احتجاز عائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي على ضوء الصراعات السياسية تسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

أبو قصة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن احتجاز عائدات النفط له تأثيرات سلبية، منها ارتفاع سعر العملات الأجنبية وتأخر صرف الرواتب وعدم القدرة على زيادتها لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة في ظل الغلاء.

