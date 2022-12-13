ليبيا.. إطلاق خطة الأمم المتحدة للتنمية “2023 – 2025” بالعاصمة طرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي “2023 – 2025”.

وحضر الحفل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي.

وشارك في الحفل الأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة جورجيت غاينون، وسفراء بريطانيا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية.

وحسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع فيسبوك، أبدى دبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم والأهداف.

وأكد دبيبة ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة.

وأكد وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني، أهمية الحدث المنظم بالتعاون بين الوكالات العاملة مع الأمم المتحدة ومنظماتها والحكومة وفق خطة ثلاثية.

وأعرب باتيلي عن تقديره للتعاون المنظم بين الأمم المتحدة وحكومة الوحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة، كما قدمت غاينون، عرضاً ضوئياً تفصيلياً حول مشروع الخطة واستعراض أهم أولوياتها.

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