عون: نأمل عودة إنتاج النفط في ليبيا إلى مستويات عام 2010م

قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، إنه يأمل عودة إنتاج النفط إلى مستويات عام 2010م، لافتًا إلى أن ليبيا كانت تُنتج وقتها 1.6 مليون برميل يوميًا، في غضون عامين أو 3 أعوام.

وأشار عون في كلمته على هامش اجتماع منظمة أوبك في الكويت، إن ليبيا تنتج حاليًا نحو 1.2 مليون برميل نفط يوميًا، ونأمل رفع مستويات الإنتاج.

وتابع: “كنا نأمل أن يُشجع قرار ليبيا برفع حالة القوة القاهرة، في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، على عودة شركات النفط الأجنبية إلى البلاد”.