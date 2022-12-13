تأكيدا لما نشرته “ليبيا الحدث”.. ذا غارديان: اغنيوة احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

قال مسؤولون ليبيون لجريدة “ذا جارديان” البريطانية، إن آمر ميليشيا “دعم الاستقرار” برئاسة عبدالغني الككلي المعروفة بـ “غنيوة”، احتجز أبوعجيلة مسعود المريمي في منزله بحي أبوسليم في طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة.

ونقلت “ذا جارديان”، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين على علم بالقضية قولهم “إن فريقا من الأميركيين وصل إلى مصراتة بعد أسبوع آخر، حيث جرى نقل المريمي من مطار المدينة على متن طائرة خاصة إلى مالطا”.

وذكرت الجريدة البريطانية إنه لم يكن بإمكانها تأكيد كل التفاصيل التي وصفها المسؤولون الليبيون، لكن الخبراء قالوا إن الرواية “معقولة للغاية”.

وكانت ليبيا الحدث قد نشرت من مصدر من داخل ميليشيا “القوة المشتركة” الذي أكد أن “غنيوة” هو من اختطف أبو عجيلة مسعود من منزله في أبوسليم، مشيراً إلى أن الميليشيا استلمت “أبو عجيلة” من “غنيوة” بأوامر من إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

المصدر، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أكد أنه “بعد أسبوع من استلامنا أبو عجيلة جاءتنا طائرة أمريكية في مصراتة نزل منها أشخاص ملثمون يرتدون ببذلات سوداء أخذوه منا ولم نعلم ولم يعلمنا أحد ما سبب التسليم، ولكن التعليمات صدرت بالتنسيق من عبد الحميد وإبراهيم ونجلاء المنقوش”، وفق قوله.

وتابع: “في الأيام المقبلة سنشهد تسليم شخص أخر ويرجح بأن عبد الله السنوسي سيكون هو المطلوب الثاني على ذمة القضايا الخارجية”.