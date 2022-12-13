احتجاز بوعجيلة في أمريكا يخلّف استياءً في ليبيا وحكومة الوحدة تلتزم الصمت

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خلَّف احتجاز المواطن الليبي بوعجيلة مسعود في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اختطافه من منزله في طرابلس استياءً كبيرًا لدى الليبيين.

وفوجئ الليبيين بعد نحو شهر من اختطافه بإعلان احتجازه في الولايات المتحدة وامتثاله أمس الإثنين أمام محكمة جزئية في واشنطن بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988 وتهمتين أخريين ذات صلة.

وإزاء هذا الحدث الذي أغضب الليبيين على المستويين الشعبي والرسمي من جانب مجلسي النواب والدولة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، لازالت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ملتزمة الصمت حيال الموضوع، على الرغم من توجيه الاتهامات إليها بـ “الخيانة” وتحمليها المسؤولية الكاملة لاختطاف بوعجيلة وتسليمه للولايات المتحدة.

محاكمة

ومثُل بوعجيلة المحتجز في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اختطافه من منزله قبل شهر في طرابلس، أمام محكمة أمريكية أمس الإثنين بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.

أمر القاضي الذي ترأس الجلسة في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن باحتجاز المواطن الليبي بوعجيلة مسعود البالغ من العمر 71 عامًا دون كفالة حتى جلسة الاستماع في 27 ديسمبر الجاري، وفق ما جاء في تقرير لوكالة فرانس برس.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الادعاء الفيدرالي لا يعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام، لكن بوعجيلة قد يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين بتدمير الطائرة وتهمتين أخريين ذات صلة.

وقال، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، انتوني بلينكن، في بيان، إن احتجاز بوعجيلة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة، معتبرًا أن مثوله أمام محكمة أمريكية “يوم مهم للعدالة”.

وتزعم أمريكا أن بوعجيلة هو المسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة فوق منطقة لوكربي بأسكتلندا.

تحميل المسؤولية

وحمّل مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية إزاء تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود بشكل “مجحف ومخجل” إلى الولايات المتحدة، التي تزعم تورطه في قضية لوكربي.

ودعا المجلس، كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة ما وصفه بـ “العبث”.

طالبت وزارة العدل بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، الإثنين، بالإفراج الفوري عن بوعجيلة وإعادته إلى أرض الوطن، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.

ودعت رئاسة مجلس النواب النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.