البركي: المتنافسون على السلطة قدموا أبوعجيلة مسعود قربانا لآلهتهم أمريكا وقتلوا آخر نطفة للسيادة الليبية

ليبيا – قال عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبدالله الثني إن المتنافسين على السلطة قدموا أبوعجيلة مسعود قربانا لآلهتهم أمريكا في قضية ظاهرها قانوني وباطنها حسابات سياسية واقتصادية.

البركي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،أضاف :” لقد قتلتم آخر نطفة للسيادة الليبية، وكشفتم عن سؤاتكم ، وبرهنتم على خياناتكم ، فانتظروا من الله ثم من الشعب الطوفان الذي سيثأر لكرامة ليبيا وتاريخها”.

وتابع البركي حديثه:” قضية قفلت، وسويت ،وقضي أمرها منذ أكثر من عقد من الزمن ، تفتح اليوم لأن باب ليبيا الخارجي مفتوح على مصراعيه للمتشدقين بحقوق الإنسان وحماية المدنيين زورا وبهتانا”.

