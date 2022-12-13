دون كفالة.. قاضي محاكمة بوعجيلة يأمر باحتجازه حتى جلسة الاستماع في 27 ديسمبر

أمر القاضي الذي ترأس الجلسة في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن باحتجاز المواطن الليبي بوعجيلة مسعود البالغ من العمر 71 عامًا دون كفالة حتى جلسة الاستماع في 27 ديسمبر الجاري، وفق ما جاء في تقرير لوكالة فرانس برس.

ومثُل بوعجيلة المحتجز في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اختطافه من منزله قبل شهر في طرابلس، أمام محكمة أمريكية أمس الإثنين بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.

ويواجه بوعجيلة ثلاث تهم تتعلق بتفجير لوكربي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الادعاء الفيدرالي لا يعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام، لكن بوعجيلو قد يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين بتدمير الطائرة وتهمتين أخريين ذات صلة.

وقالت وكالة فرانس برس إن القاضي الذي ترأس الجلسة في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن قرأ على بوعجيلة التهم وحقوقه قبل أن يأمر باحتجازه دون كفالة حتى جلسة الاستماع في 27 ديسمبر.

وتم تزويد بوعجيلة بمترجم عربي للجلسة، وهو أول ظهور له أمام المحكمة منذ إحضاره إلى الولايات المتحدة.