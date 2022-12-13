رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي على مستوى ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع المستشار صالح على سير عمل النقابة، وعلى المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل النقابة خاصة، ومنها إشكاليات التنظيم القانوني لواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس.

وتناول اللقاء المشاكل القانونية للإيفاد للدراسة بالخارج، والقرارات التي صدرت في السابق بإيقاف التفويضات المالية منذ 2015م بدعوى التقشف، بالاضافة الى مناقشة بعض القضايا الوطنية.