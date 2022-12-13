الزائدي: الليبيون أثبتوا أنهم شعب لا يقبل الإهانة ولا تنطلي عليه دعايات الدبيبة واللافي

أكد مصطفى الزائدي القيادي في النظام السابق، أن “وليد اللافي قال إن تسليم المواطن أبوعجيلة المريمي تم مقابل الإفراج على 72 مليار من الأموال المجمدة لصالح ليبيا حسب ادعائه، لكنها في الواقع لصالح حكومة الدبيبة التي استنفذت كل الاحتياطات وموارد النفط تقريبا وتحتاج إلى الغوث!”.

وكتب «الزائدي» قائلًا على فيسبوك: “لو لصالح ليبيا لكان من الأفضل أن تبقى مجمدة إلى حين تكوين سلطة شرعية!”.

وتابع؛ “لكن الهبة الوطنية من كل القوى السياسية والاعلامية والاجتماعية والمهنية على اختلافاتها الرافضة للجريمة التي اقترفها الدبيبة ومعاونيه الأقربون؛ أثبتت أن الليبيين شعب واع لا يقبل الاهانة ولا تنطلي عليه الدعايات”.

وختم موضحًا؛ “وهذه مناسبة للدعوة لوحدة الليبيين في مواجهة الاحتلال الأجنبي، وليكن أبوعجيلة المريمي عنوانا لكفاح وطني يشترك فيه الجميع، وأن نتوقف عن صراعاتنا البينية ولنوجه معركتنا ضد العدو الحقيقي، عدو الجميع!”