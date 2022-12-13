مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون 210 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 210 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل.

وفي سياق منفصل بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة ربيسول الإسبانية استئناف نشاط الشركة في ليبيا خاصة بعد إعلان المؤسسة رفع القوة القاهرة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والبرامج الفنية المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022والبرامج المقترحة والمزمع تنفيذها للعام 2023 فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وشارك في الاجتماع عن مؤسسة النفط مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف وعن شركة ربيسول فرع ليبيا مكائيل اركياغا المدير العام للشركة ونائب المدير العام للشركة المهدي صمامة وعدد من المختصين من إدارة الاستكشاف بالشركة ذات العلاقة وأيضا حضر مدير إدارة الاستكشاف بشركة توتال محمود خليل وعبر الدائرة المغلقة حضر الشركاء الآخرين من شركة اكيونور وشركة او ام في.