ليبيا – وصف رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المبروك محمد أبو عميد عملية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي بـ “المفضوحة” لأناس سيلعنهم التاريخ.

أبوعميد وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” إن تسليم المواطن الليبي ابوعجيلة المريمي لأمريكا مخالفة للقوانين والأخلاق وصفقة مفضوحة لأناس سيلعنهم التاريخ”.

