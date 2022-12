مركز مكافحة الأمراض الليبي: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبي عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي.

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، حول التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، إنه استلم عدد (282) عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي:

– عدد الحالات السالبة (270) عينة .

– عدد الحالات الموجبة (12) حالة .

– عدد الحالات المتعافية (30) حالة .

– عدد الحالات الوفيات (00) حالة .

– نسبة الحالات الموجبة (4.2 % ) .

وعن الإحصاءات العامة فجاءت كالتالي:

1. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 507,112

2. الحالات النشطة : 35

3. المتعافين : 500,640

4. الوفيات : 6.437

