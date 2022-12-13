سفيرة بريطانيا تدعو قادة ليبيا إلى جعل 2023 خطوة لتحريك ليبيا نحو الاستقرار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2022

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال قادة ليبيا إلى جعل عام 2023 خطوة جديدة في تحرك ليبيا نحو الإستقرار والسلام.

وقالت سفيرة بريطانيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أردد دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لقادة ليبيا “أجعلوا عام 2023 خطوة جديدة في تحرك ليبيا نحو الإستقرار والسلام”.

وأضافت السفيرة البريطانية أن إطلاق الأمم المتحدة اليوم لإطار التعاون الإنمائي المستدام لليبيا هو تذكير بإمكانية تعافي ليبيا وإزدهارها.

وجرى اليوم في العاصمة طرابلس حفل إطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023-2025، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة “جورجيت غاينون”، ووزيري الحكم المحلي والتخطيط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء وسفراء دول (بريطانيا، إسبانيا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا)، والممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم والأهداف، مشددا على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من قبل المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة.