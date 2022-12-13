السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن “تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (9)”.

ونصت المادة الثانية من القرار الصادر في 11 ديسمبر الجاري، على أن “تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، على أن يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة”.