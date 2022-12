سفير الاتحاد الأوروبي يشيد بخطوات المجلس الرئاسي لتوافق الليبيين

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي، أكد خلال اللقاء أن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى مشاركة الأطراف السياسية، ونبذ الخلافات، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي.

ورحب سفير الاتحاد الأوروبي بالخطوات الإيجابية التي يتخذها المجلس الرئاسي إلى تمهيد الطريق نحو توافق شامل.

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات، مجدداً دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي من خلاله يمكن أن يوفر المناخ الملائم للانتخابات.

