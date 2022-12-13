عون: أتمنى عودة إنتاج النفط لمستويات 2010

أكد محمد عون، وزير النفط في حكومة الدبيبة، أنه يأمل أن “يعود إنتاج النفط إلى مستويات 2010”

وقال عون، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع منظمة “أوبك” في الكويت..إن “ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل نفط يومياً”.

وأعرب عن أمله في رفع مستويات الإنتاج، وأن يعود إنتاج النفط إلى مستويات 2010 عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا، في غضون عامين أو ثلاثة”.

وختم موضحًا أنه يأمل أن “يشجع قرار ليبيا، برفع حالة القوة القاهرة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، على عودة شركات النفط الأجنبية إلى البلاد”.