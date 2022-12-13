أبو زريبة يتفقد مَقر الإدارة العامة للتَّدريب بِالمنطقة الشرقية

تفقد وزير الداخلية عصام أبو زريبة صباح اليوم الثُـلاثاء، مَقر الإدارة العامة للتَّدريب بِالمنطقة الشرقية.

وَكان فِي اِستقباله مُدير الإدارة وَمُدير معهد تدريب الشُرطة وَمُدراء المكاتب وَالإدارات التابعة للإدارة، حيِّث قامَ الوَزير بِجولة شملت الميدان وَالمكاتب وَالأقسام اِطلعَ خِلالها على سيّر العمل التَّدريبي داخله.

وَعقب هذه الجولة عقدَ الوزير اِجتماع ضمَّ مُدير الإدارة وَرؤساء الإدارات وَمُشرفي التَّدريب؛ لِمُناقشة الخُطط التَّدريبية الموضُوعة، بِالإضافة إلى مُناقشة المشاكل وَالعراقيل التي تُواجه الإدارة وَوضع حلُول لها، التي سيتم مِن خِلالها التأهيل وَالتدريب للرفع مِن كفاءتهم فِي مجال العمل الأمني.