بلدية بنغازي تتعاقد على صيانة شوارع في منطقة وسط البلاد

العنوان – بنغازي

كشفت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، أنها تعاقدت على صيانة عدد من الشوارع في منطقة وسط البلاد تشمل تنفيذ أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة العامة.

وأضافت البلدية عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم التعاقد على صيانة شارع عمر المختار، وشارع عمر بن العاص، وشارع أحمد الشريف.

وأفادت بلدية بنغازي ان التعاقد شمل أيضًا شارع 7 أكتوبر المُقابل للفندق البلدي من مُفترق مُستشفى الجمهورية حتى الضريح، وشارع جمال عبدالناصر من موقع مقر مصلحة الجمارك حتى تقاطعه مع شارع الجزائر.

وأوضحت البلدية أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.