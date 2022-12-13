الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تُعلن التعرّف على 8 حالات مجهولة الهوية

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال)- أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين اليوم الثلاثاء، التعرف على 8 جثث مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي DNA)).

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك، أن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، راجعت نتائج التحاليل المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، وتعرّفت على 8 جُثث مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام.

وأضافت الهيئة أن عدد الحالات التي تم التعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وصلت إلى (188) حالة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال