رئيس مجلس النواب يطلع على مشاكل هيئة التدريس الجامعي في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مدينة القبة أعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي على مستوى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن عقيلة صالح، أطلع خلال اللقاء على سير عمل النقابة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها، منها إشكاليات التنظيم القانوني لواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس.

كما تناول اللقاء المشاكل القانونية للإيفاد للدراسة بالخارج والقرارات التي صدرت في السابق بإيقاف التفويضات المالية منذ 2015 بدعوى التقشف، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الوطنية.

وفي الختام كرمت النقابة رئيس مجلس النواب بدرع وشهادة شكر وتقدير عرفاناً وتقديراً لدعمه لأعضاء هيئة التدريس والعملية التعليمية من أجل النهوض بالبلاد.

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