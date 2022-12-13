تضررت نتيجة الحرب ضد الإرهاب..بلدية بنغازي تتعاقد على صيانة شوارع في منطقة وسط البلاد

أخبارليبيا24

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، أنها تعاقدت على صيانة عدد من الشوارع بمنطقة وسط البلاد، التي تمركزت بها الجماعات الإرهابية لسنوات عدة.

وأوضحت البلدية عبر حسابها على “فيسبوك” أن الصيانة تشمل تنفيذ أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة العامة.

وأفادت البلدية أن الصيانة تشمل شارع عمر المختار، شارع عمر بن العاص، شارع أحمد الشريف، شارع 7 أكتوبر المُقابل للفندق البلدي من مُفترق مُستشفى الجمهورية حتى الضريح.

وذكرت بلدية بنغازي أن الصيانة تشمل كذلك شارع جمال عبدالناصر من موقع مقر مصلحة الجمارك حتى تقاطعه مع شارع الجزائر.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.

وتحصنت الجماعات الإرهاربية في منطقة وسط البلاد في مدينة بنغازي، لأكثر من 3 سنوات، إبان الحرب التي خاضتها القوات المسلحة ضد هذه الجماعات التي كانت تسعى للسيطرة على ليبيا.