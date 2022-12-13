ابن شقيق بو عجيلة لـ “ليبيا الحدث”: نتحرك لتكليف محامي دولي للدفاع عن عمي الذي يحاكم أمام المحاكم الأمريكية بتهم غير معروفة

أوضح ابن شقيق بوعجيلة مسعود عبد المنعم المريمي، أنهم أبلغوا بقرب إطلاق سراح عمه وفوجئ بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

المريمي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أشار إلى أنهم خاطبوا النائب العام ووزارة العدل والمحامي العام والمجلس الرئاسي ولم يتحصلوا سوى على وعود وتطمينات، موضحاً أن وفد اجتماعي من حوالي 40 شخصًا حاول مقابلة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا وقابلهم أحد ممثليه.

وتابع: “عمي رجل مسن ومريض وقلقون حيال حالته الصحية الآن وكان طريح الفراش ساعة اعتقاله، والقانون الليبي يحظر تسليم المواطنين تحت أي مبرر ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون، ونتحرك لتكليف محامي دولي للدفاع عن عمي الذي يحاكم أمام المحاكم الأمريكية بتهم غير معروفة بالنسبة للأسرة”.