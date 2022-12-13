الخارجية الأمريكية: نشكر كل من شارك في تسليم أبو عجيلة من السلطات الليبية

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية الشكر إلى كل الذين شاركوا في تسليم المواطن الليبيي مسعود أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقديمه إلى المحاكمة في أمريكا، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتاج جهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عبر موقعها الرسمي “نود أن نشكر كل من لعب دورا في ضمان أن يواجه مسعود العدالة في الولايات المتحدة. وإن محاكمة مسعود هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الإسكتلندية وكذلك جهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة. كما أود أن أعرب عن امتناني على نحو خاص للعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة العدل الأمريكية لملاحقة ومحاكمة مسعود”.

وأضافت “إن اليوم ليوم مهم للعدالة، إذ أن أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي محتجز في الولايات المتحدة ليحاكم لدوره المزعوم في تفجير رحلة طائرة بان أمريكان بعد جهد دبلوماسي مكثف. وأسفر التفجير عن مقتل 270 شخصا منذ ما يقرب من 34 عاما، وذلك بتاريخ 21 ديسمبر 1988″، حسب البيان .

وذكرت “لم تتوقف الولايات المتحدة ولن تتوقف أبدا عن السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الشعب الأمريكي. كما إن أولويتي الأولى هي سلامة وأمن مواطنينا في الخارج، وسوف نظل واضحين ومركزين مع شركائنا في ملاحقة أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا”.