الرئيس الفرنسي يتحول إلى الدوحة لحضور مباراة منتخب بلاده مع أسود الأطلسي

باريس 13 ديسمبر 2022 (وال)- أعلن اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه غدًا الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم التي سيخوضها منتخب فرنسا أمام “أسود الأطلسي” منتخب المملكة المغربية (دعمًا للمنتخب الفرنسي)، رغم طلب معارضون منه عدم الذهاب حتى لا “يدعم قطرسياسيًا” حسب وسائل إعلامية فرنسية.

جاء ذلك فيما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار رئاسي حيث قال للوكالة : (الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي فيما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية -المغربية). (وال)

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