الأمم المتحدة تبحث سبل تعزيز العدالة والاحتكام إلى القضاء في ليبيا

التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية، حليمة إبراهيم البوسيفي، اليوم الثلاثاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مارك اندري فرانش، لبحث برامج التعاون القائمة بين الجانبين والمعنية بقطاع العدل.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن الجانبين بحثا جملة من برامج التعاون القائمة بين الجانبين المعنية بقطاع العدل، وخاصة فيما يتصل بخطة وزارة العدل الاستراتيجية في الإصلاح والتطوير على المستوى المحلي.

وأكدت وزيرة العدل خلال اللقاء على أهمية تعزيز أوجه العلاقات المشتركة بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي واستعداد الوزارة لتقديم المزيد من الدعم لإنجاح برامج عمل المنظمة الأممية مستقبلا والتي ستساهم في تطوير منظومة العدالة وسيادة القانون في ليبيا.

وذكر بيان الوزارة أن الممثل الأممي أثنى خلال على سعي وجهود وزيرة العدل في مشروع المصارحة والمصالحة الوطنية الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار والسلام الدائم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي من أجل الوصول والارتقاء بالبرامج المطلوبة والخطوات اللازمة في المرحلة الحالية والمستقبلية التي تتطلبها المؤسسة العدلية في المجالات كافة.

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من جهة أخرى وصف مارك اندري فرانش، عبر حسابه بموقع تويتر لقائه مع وزير العدل بالمثمر، مشيراً إلى أنه ناقش معها تطوير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد لتعزيز العدالة.

كما ناقش معها قدرة المؤسسات العدلية بالإضافة إلى تحسين سبل الاحتكام إلى القضاء في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على المضي قدماً لتحديد الأولويات.