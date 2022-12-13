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الاتحاد الأوروبي يدعم خطوات الرئاسي لتحقيق توافق شامل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، دعم التكتل للخطوات الإيجابية التي يتخذها المجلس الرئاسي لتمهيد الطريق نحو توافق شامل.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي، عقب لقاء النائب بالمجلس، عبدالله اللافي اليوم الثلاثاء، والسفير خوسيه ساباديل، لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي.

وأكد اللافي أن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى مشاركة الأطراف السياسية، ونبذ الخلافات، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي.

ورحب السفير بخطوات المجلس الرئاسي، وجدد دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي من خلاله يمكن أن يوفر المناخ الملائم للانتخابات.

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قناة ليبيا الحدث

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