المحامي جمعة عتيقة يعلن تطوعه للدفاع عن «أبوعجيلة» بدون مقابل

أعلن المحامي جمعة أحمد عتيقة تطوعه دون أي مقابل مادي للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي سلمته حكومة الدبيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مزاعم بشأن تورطه في قضية لوكربي.

وكان أعضاء بمجلس النواب قد طالب، أمس الاثنين، “رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة بقضية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية، واتخاذ ما يلزم من إجراء لمتابعة القضية التي وصفوها بـ«الوطنية» محليا وخارجيا”، مشددين على “ضرورة تحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما”.

وأكد أعضاء البرلمان الليبى في بيان مشترك لهم، اليوم، أن “تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية”، مشددين على أن “قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل، وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية، وتعد سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا”.

وأشار أعضاء البرلمان الليبي إلى “قرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في الواقعة”.

ومن جانبها “ثمنت الولايات المتحدة جهود كل من لعب دورًا في ضمان محاكمة أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي المحتجز حاليا في واشنطن، ليحاكم لدوره المزعوم في قضية لوكربي وصنع القنبلة التي فجرت رحلة شركة «بان أمريكان» رقم 103”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، “بعد جهد دبلوماسي مكثف، المتهم الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي محتجز حاليا في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “محاكمة مسعود هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية والاسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة”.

وتابع: “أود أن أعرب بشكل خاص عن امتناني للعمل الدؤوب الذي اضطلعت به وزارة العدل الأمريكية لملاحقة مسعود ومحاكمته”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة لم ولن تتوقف أبدًا عن السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الشعب الأمريكي، قائلا: أولويتي الأولى هي سلامة وأمن مواطنينا في الخارج وسنبقى واضحين ومركزين مع شركائنا في ملاحقة أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا”.

وقال البيان إن “طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية «بان أمريكان» فُجرت فوق لوكربي في اسكتلندا منذ 34 عاماً، مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا في 21 ديسمبر 1988”.