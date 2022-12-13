توقيع اتفاقية تعاون بين الليبي للدراسات الإستراتيجية والهيئة العامة للمعلومات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2022

تم يوم الاثنين الماضي بمقر الهيئة العامة للمعلومات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني والهيئة العامة للمعلومات في مجال تقنية المعلومات.

ووقع من جانب المركز الليبي للدراسات مختار أبوصاع مديره العام ومن جانب الهيئة رئيسها عبدالباسط الباعور بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين على اتفاقيه التعاون، التي تتضمن إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى المجالات العلمية والتقنية وتبادل البيانات والمعلومات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وتنفيذ الدورات التدريبية في كافة المجالات المشتركة للرفع من مستوى أداء العاملين في المؤسستين.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التعاون بين الهيئة العامة ومركز الدراسات الاستراتيجية باعتبارهما من المؤسسات الهامة في الدولة.