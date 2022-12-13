مجلس الدولة يحمل حكومة الوحدة مسؤولية تسليم بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة

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حمّل مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية إزاء تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود بشكل “مجحف ومخجل” إلى الولايات المتحدة، التي تزعم تورطه في قضية لوكربي.

وقال المجلس في بيان، إننا “نحمل الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل”.

ودعا المجلس، كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة ما وصفه بـ “العبث”.

كما دعا مجلس الدولة، الجهات الأمنية توضيح حالة اختفاء المواطن بوعجيلة مسعود في هذه الظروف الغامضة.

وأكد المجلس أن ملف قضية لوكربي أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية.