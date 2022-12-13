ناقلة مليونية ثالثة خلال ديسمبر من ميناء الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

صرح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الثلاثاء، أن ناقلة نفطية رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية (أولمبيك فيوتشر) ستقوم بشحن شحنة النفط الخام إلى الصين.

ولفت المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة قادمة من الصين وتحمل علم اليونان، وهي الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 212 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.