داخلية الدبيبة: العابد أفرج عن مرتبات 18670 عضوا من منتسبي الوزارة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد مصطفى الطرابلسي، وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية، علي العابد الرضا، لبحث عدة نقاط ومحاور مشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل والتأهيل، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، وحلحلة الاشكاليات الواقعة في العمالة الأجنبية والهجر غير الشرعية.

ووفق بيان للوزارة، فقد تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف الإفراجات المالية لمنتسبي وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها على مستوى ليبيا، وتم اللقاء مع عضو لجنة الافراجات ومقررها، حيث أكد الوزير الإفراج عن مرتبات 18670 عضو من وزارة الداخلية من أعضاء شرطة وموظفين، ضمن قوائم موضحة بالأعداد والأسماء التابعين لعدد 59 مكون من مكونات وزارة الداخلية على المستوى الوطني.

وأوضح أن الإدرات هي “ديوان الوزارة، مديرية أمن اجدابيا، والأصابعة والبيضاء والجفارة والجفرة والحرابة والخمس والزاوية والزنتان والسهل الغربي والشاطئ والشرقية والعجيلات والقره بوللي والقطرون والكفرة والواحات جالو وأوباري وأوجلة واجخرة وباطن الجبل وبنغازي وبني وليد وبئر الأشهب وتازربو وترهونة وجادو وجردس العبيد وجنزور ودرنة ورأس لانوف وزليتن وزوارة وسبها وسرت وشحات وصبراتة وصرمان وطرابلس وغات وغدامس وغريان ومرزق ومزدة ومسلاتة ومصراتة ونالوت ووادي عتبة ويفرن ، وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وهيئة السلامة الوطنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وجهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأشار إلى أن هناك 900 اسم آخرين مازال اجراءاتهم تحت التدقيق، وتم احالتهم بتاريخ اليوم إلى وزارة المالية للبدء في اتمام صرف مرتباتهم المستحقة في الافراجات المالية في أقرب وقت ممكن، وفي الختام تقدم وزير الداخلية بالشكر لوزير العمل والتأهيل ولأعضاء اللجنة المكلفة ومنتسبي وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية.