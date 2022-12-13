انتهاك يمس كرامة المواطن وسيادة البلاد..العقوري والميهوب: يستنكرا تسليم بوعجيلة مسعود إلى أمريكا

العنوان – طبرق

استنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الأمن القومي طلال تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى أمريكا للادعاء بعلاقته بقضية لوكربي.

وأكد النائبان في بيان مشترك لهما، أن هذه الحادثة تعتبر انتهاك بالغ يمس كرامة المواطن وسيادة البلاد، معلنين إدانتهم الشديدة لقيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بتسليم مواطن ليبي للولايات المتحدة.

وأوضح العقوري والميهوب أن التسليم لايجوز قانونا ذلك باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، ولايوجد حكم صادر بالخصوص.

وأفاد النائبان أن احترام السيادة الليبية يقضى بأن يحاكم المتهم أمام القضاء الليبي، داعين النائب العام لفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع المسؤولين الذين يشتبه تورطهم في هذا الحادث المشين الذي يعتبر خرقاً سافرا للسيادة الوطنية وتعديا على حقوق المواطن الليبي.

وأشار العقوري والميهوب إلى رفض مجلس النواب لإعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدين أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا العام 2008م .