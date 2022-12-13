افتتاح غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بالحكومة المنتهية لواء محمود سعيد اليوم الثلاثاء غرفة العمليات البحرية الرئيسية بالمقر الرئيسي للإدارة العامة لأمن السواحل.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية إن من مهام هذه الغرفة تأمين الاتصال والتواصل بين النقاط البحرية والزوارق العاملة، استقبال كافة البلاغات البحرية ومتابعة تحركات وخطوط سير الزوارق وعمليات البحث والإنقاذ، وكذلك تتبع السفن المارة بالمياه الإقليمية من خلال رادار بحري متطور، وإصدار التقارير والنشرات بشأن المخاطر والتهديدات البحرية.

وأشاد سعيد في كلمة له بأهمية هذه الغرفة من اجل حماية السواحل الليبية ومنع اي خروقات أمنية.