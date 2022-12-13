بلدية غريان: تعليق الدراسة في جميع المدارس لانتشار فيروس “التنفس المخلوي”

أعلنت بلدية غريان تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام يومي الاربعاء والخميس الموافق (14 – 15 ) من شهر ديسمبر الجاري .

وقالت البلدية في بيان لها تحصلت الساعة 24 على نسخة منه اليوم إن قرار تعليق الدراسة جاء نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي وخاصة في المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم غريان.

وأشار البيان إلى أن قرار التعليق اتخذ بناء على الاجتماع الـطـارئ الـذي عـقـد اليوم الثلاثاء بحضـور مسئولي القطاعـات بالبلدية بشأن تقييم الوضع الصحي داخل المدينة.

ودعت البلدية في بيانها كافة الجهات المختصة إلى تقييم الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة تقرير خلال يومين من تاريخ هذا الإجتماع.