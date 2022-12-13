اللافي يناقش مع سفير الاتحاد الأوربي الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي

العنوان – طرابلس

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، عدد من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي.

وأكد اللافي أن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى مشاركة الأطراف السياسية، ونبذ الخلافات، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي.

ورحب السفير بالخطوات الإيجابية التي يتخذها المجلس الرئاسي إلى تمهيد الطريق نحو توافق شامل.

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات، مجددًا دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي من خلاله يمكن أن يوفر المناخ الملائم للانتخابات.