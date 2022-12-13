بلدية غريان تعلن تعليق الدراسة بسبب تفشي فيروس التنفس المخلوي

أعلنت بلدية غريان، مساء أمس الثلاثاء، عن تعليق الدراسة في جميع المراحل الدراسية لدة يومين بسبب تفشي فيروس التنفس المخلوي.

وقالت البلدية في بيان، إنه وبناءً على الاجتماع الطارئ الذي عقد بحضور مسئولي القطاعات بالبلدية بشأن تقييم الوضع الصحي داخل البلدية نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي وخاصة في المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم غريان.

وتابعت: تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام للمراحل التعليمة رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمتوسط يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة ستتولى تقييم الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة تقرير خلال يومين من تاريخ هذا الاجتماع.

وكان مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي حيدر السائح، أكد في وقت سابق أن فيروس التنفس المخلوي موسمي ينشط عادة في فصل الشتاء، وليس شديد الخطورة ولا يسبب أية مضاعفات وأن التعافي يتم منه تلقائياً.

Trending مستشار الأمن القومي الليبي: نتواصل مع الجانب الأمريكي لمعرفة الوضع القانوني لـ”أبوعجيلة”