شباب ليبيا لم يعد بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، لم يعد شباب ليبيا بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف.

وأضاف باتيلي في كلمة خلال “إطلاق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة” الليبيين – رجالاً ونساءً – بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام على الحاجة إلى تحرك سياسي عاجل لتحسين نوعية حياة الناس في ليبيا.

وتابع باتيلي: “أحث القادة الليبيين على الاستماع لنداء شعبهم لوضع حد للمراحل الانتقالية وإرساء دعائم الأمن والتحضير للانتخابات”.

واستطرد مبعوث الأمين العام خلال كلمته :”هذه هي شروط الشراكة الناجحة بين ليبيا والأمم المتحدة”.