رئيس الحكومة يقف على احتياجات مدينة البيضاء واحتياجات مدن الجبل الأخضر

وصل إلى مطار الابرق صباح اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ونائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة وعدد من الوزراء ، قادمين من مدينة سرت وذلك لإجراء زيارة إلى مدينة البيضاء.

وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وأعضاء مجلس النواب ادم بوصخرة وادريس عمران، وعدد من وزراء الحكومة وعميد بلدية البيضاء علي حسين وعمداء بلديات عمر المختار ووردامة والساحل ومدير امن البيضاء العميد خالد البسطة.