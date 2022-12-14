الدبيبة يقرر 12/12 يوما وطنيا للتطوع كل عام فى ليبيا

أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن يكون يوم 12/12 من كل عام يوما وطنيا للتطوع فى ليبيا، ودعم الوكالة لمخصصات لتستكمل البرامج والمناشط التي أطلقتها.

وشارك “الدبيبة”، وفق “منصة حكومتنا” وكالة الجهود التطوعية احتفاليتها باليوم العالمي للتطوع، الذي أقيم بالمركز الثقافي ببلدية القربولي، وكان في استقباله وزير الشباب بحكومته فتح الله الزني ومدير وكالة الجهود التطوعية محمد زايد وعميد بلدية القربولي.

واستقبل الشباب والشابات المشاركين في الاحتفالية الدبيبة بالأهازيج، وأثنى الدبيبة في كلمته خلال الاحتفالية، على جهود وزارة الشباب فى تنظيم القطاع ووضع روزنامة مناشط متعددة وفاعلة، وفى ختام الاحتفالية جرى توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الجهود التطوعية ونظيرتها بدول تونس موريتانيا الجزائر.