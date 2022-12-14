“باشاغا” يبحث احتياجات بلدية البيضاء والمدن المجاورة لها

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، زيارة إلى مدينة البيضاء قادماً من مدينة سرت، رفقة نائبيه، سالم الزادمة، وعلي القطراني وعدد من وزراء حكومته.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن باشاغا، التقى خلال الزيارة بعمداء بلديات البيضاء ووردامة والساحل وعمر المختار، بحضور عضوي مجلس النواب، آدم بوصخرة وأدريس عمران، وعدد من ومسؤولي القطاعات الخدمية والقيادات الأمنية والاجتماعية بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض العديد من الملفات الخدمية لهذه البلديات منها الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء ونقص المحروقات خاصة خلال فصل الشتاء، واحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات المذكورة وخاصة فيما يتعلق بمرضى الأورام.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف المشروعات الخدمية المتوقفة وشبكات المياه والطرق وملف النظافة.

أكد باشاغا، على أن هذه الملفات ستولى إهتمام خاص وسيتم النظر إلى كافة احتياجات مدينة البيضاء بشكل خاص ومدن الجبل الأخضر بشكل عام.

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