مدير أمن بنغازي يشدد على مضاعفة الإجراءات الأمنية الناجحة بالمدينة

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شدد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي على ضرورة مضاعفة الإجراءات الأمنية الناجحة التي تعتمدها المديرية بالمدينة خاصة في الفترة الليلية.

ودعا الساعدي خلال اجتماع موسع إلى انتشار الدوريات التابعة لمديرية الأمن لتأمين أجواء من الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين.

وأكد مدير الأمن على أن يترافق مع انتشار للقوى الأمنية بالمراكز كل حسب نطاق اختصاصه وتسيير دوريات وتشديد الحماية على المؤسسات.

وطالب الساعدي بقمع السرقات وتوقيف مروجي ومتعاطي المخدرات ومنع الإخلال بالأمن والتنسيق بين القوى الأمنية لضبط الشارع العام والحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.

وأفاد مدير الأمن بالتنسيق التام بين جميع الأجهزة الأمنية، مؤكدًا وجود غطاء أمني مطلق للأجهزة الأمنية ودعماً للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطن.