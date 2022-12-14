الدبيبة: إستراتيجية حكومتي هي “ملامسة القاعدة”

عقد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الوزارات بحكومته لمناقشة سير العمل بقطاعتهم، والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تتطلب الاستماع لمقترحاتهم وتوصياتهم بالخصوص.

وخلال الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته للوكلاء بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم، مؤكداً على الإستراتيجية التي تتبعها حكومته من خلال ملامسة القاعدة، بدءا من مخاتير المحلات إلى عمداء البلديات إلى المجالس البلدية إلى الوكلاء إلى الوزراء، بما يكفل معاينة الواقع ووضع اليد على الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيق الإستراتيجيات التي تطرحها الحكومة.

وشارك في التجتماع وكيل الوزارة لشؤون الكليات والمعاهد التقنية العليا، الدكتور طاهر بن طاهر، عقد رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً تقابلياً بديوان رئاسة الوزراء مع وكلاء عدد من الوزارات، لمناقشة سير العمل بقطاعتهم، والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تتطلب الاستماع لمقترحاتهم وتوصياتهم بالخصوص.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، ووكيل وزارة البيئة، ووكيل وزارة الزراعة للشؤون الفنية، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الاستطلاع الزراعي، ووكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي، ووزير وكالة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة الثقافة لشؤون السينما والمسرح، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية، ووكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات، ووكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية.