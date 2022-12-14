باتيلي: هناك حاجة إلى تحرك سياسي عاجل لتحسين نوعية حياة الناس في ليبيا

العنوان – طرابلس

أطلقت الأمم المتحدة في ليبيا مع حكومة الوحدة الوطنية إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة الممتدة بين عامي 2023 و 2025.

وأوضحت الأمم المتحدة خلال حفل أُقيم في المتحف الوطني الليبي، أن التعاون مع الحكومة وشركاء التنمية يساهم في تعزيز تقدم ليبيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، إن هناك حاجة إلى تحرك سياسي عاجل لتحسين نوعية حياة الناس في ليبيا.

وأضاف باتيلي في كلمة له بالمناسبة أن شباب ليبيا لم يعد بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف، والليبيين – رجالاً ونساءً – بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية.

وحث المبعوث الخاص، القادة الليبيين على الاستماع لنداء شعبهم لوضع حد للمراحل الانتقالية وإرساء دعائم الأمن والتحضير للانتخابات، هذه هي شروط الشراكة الناجحة بين ليبيا والأمم المتحدة.