عميد صرمان: نفوق قطيع الإبل خلال اليومين الماضيين كان بسبب خطأ طبي

قال عميد بلدية صرمان “عبد المجيد أبو نتيشة” ، أن نفوق قطيع الإبل خلال اليومين الماضيين كان بسبب خطأ طبي.

وأضاف “أبو نتيشة” في تصريحات صحفية أن مربي الإبل أحضر مجموعة من إبر التطعيم من إحدى العيادات البيطرية وكان من المفترض أن يتم إعطائها للقطيع تحت الجلد ولكن جرى حقنهم في الوريد الأمر الذي تسبب في نفوقها بهذه الاعداد.

مضيفا ، كان من المفترض على صاحب الإبل التعاون مع الصحة الحيوانية مكتب صرمان ولكنه اتجه إلى احدى العيادات البيطرية ونتج عن ذلك نفوق هذا العدد من الإبل.

مشيرا أنه لم يتم تسجيل أي عدوى أو فيروس انتقل بين قطعان الإبل المتواجدة بالقرب من الإبل النافقة.

كما أضاف عميد صرمان قائلا: أحلنا تقرير الصحة الحيوانية عن طريق الحرس البلدي إلى المحامي العام بالزاوية.