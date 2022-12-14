حكومة الدبيبة (المُحلل) للزواج الحرام..بعيو يعلق على تسليم المواطن “بوعجيلة” إلى أمريكا

العنوان – طرابلس

علق الكاتب الصحفي محمد بعيو على حادثة تسليم حكومة الوحدة الوطنية للمواطن بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أمريكا لم تختطف المواطن مسعود بوعجيلة بل استلمته باليد من المجموعات التابعة لها”.

وتابع الكاتب الصحفي :”أمريكا سمحت لحكومة الدبيبة بأن تكون (المُحلل) للزواج الحرام بين القوة الكبيرة والخيانة الحقيرة”.

وكان بعيو طالب في منشور سابق بتأسيس حركة قال إنها لتحرير ليبيا في مواجهة ما أسمها حركات تخريب ليبيا.

وقال :” باعوا الوطن ما يبيعوش مواطن؟ بدل النحيب والنديب والبيانات والمنشورات فلنبدأ النضال على الأرض بتأسيس حركة تحرير ليبيا في مواجهة حركات تخريب ليبيا”.