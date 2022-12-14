مدينة طبرق: لجنة أمنية لمتابعة البيع والتوزيع بمحطات الوقود

تولت لجنة تم تشكيلها من قبل مدير الأمن في مدينة طبرق متابعة البيع والتوزيع في محطات الوقود داخل المدينة.

وأكد مكتب الإعلام الأمني التابع للمديرية أن من أعمال اللجنة متابعة كل محطات الوقود لحلحلة أزمة الوقود التي تشهدها المدينة بين الحين والآخر.

وأوضح مكتب الإعلام أن الأزمة شهدت انفراجًا قياسيًا من عمل اللجنة الذي لم يتجاوز أسبوعين من تشكيل القرار.

وأفاد المكتب أن اللجنة تولت في هذه المدة مهمة الرصد والتتبع والإشراف على خروج الشاحنات من المستودع إلى المحطات قبل وبعد التفريغ.

وذكر المكتب أن اللجنة قامت كذلك بالإشراف على توزيع الوقود على السائقين والتفتيش ومتابعة قياسات مخزون المحطات بشكل دوري ومستمر طيلة الوقت.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه بفضل أعمال اللجنة ومتابعة مدير الأمن لم تشهد محطات الوقود أي ازدحام.

وفي ذات السياق، أكدت شركة البريقة أن الوقود متوفر بنوعيه ويتم تزويد محطات الوقود في طبرق بكمية مليون ومئتين ألف لتر يوميا من البنزين ونفسها من الديزل.

وأوضحت شركة البريقة أن أعمال متابعة البيع والتوزيع من اختصاص الجهات الرقابية.