باتيلي: شباب ليبيا ليسوا بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، خلال مشاركته في إطلاق “إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة” والذي يوائم عمل الأمم المتحدة مع أولويات البلاد.

وشدد “باتيلي”، وفق ما نشرته صفحة البعثة الأممية عبر فيسبوك، في خطابه على الحاجة إلى تحرك سياسي عاجل لتحسين نوعية حياة الناس في ليبيا، داعيا “جميع الأطراف في ليبيا إلى جعل عام 2023 عام استقرار وسلام.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن شراكتنا لا يمكن أن تحقق نتائج التنمية المنشودة في ليبيا إلا إذا كان هناك سلام واستقرار ونمو اقتصادي”، مضيفا “لم يعد شباب ليبيا بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف، إنهم رجالاً ونساءً بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية”.

وأضاف: “أحث القادة الليبيين على الاستماع لنداء شعبهم لوضع حد للمراحل الانتقالية وإرساء دعائم الأمن والتحضير للانتخابات. هذه هي شروط الشراكة الناجحة بين ليبيا والأمم المتحدة”.